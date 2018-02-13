Kia Rio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: битая
Год выпуска: 2015
Пробег: 78 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
удар левой стороны переднего крыла
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.