Kia Rio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: битая

Год выпуска: 2015

Пробег: 78 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

удар левой стороны переднего крыла

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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