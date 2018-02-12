Kia Rio Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 33

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 55,19 тыс. км Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Серый Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.