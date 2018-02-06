Kia Rio Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 61 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 103 тыс. км Цена: 295 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина 2009 г. куплена в 2010 март в салоне все чеки все есть. Коробка идеально. Кондиционер, стеклоподъемники-4, 2 подушки безопасности, электро регулировка. зеркал, регулировка руля, CD, USB, AUX. Салон чистый, Расход – 6 - 7 литров. Торг только у капота. За машиной следили. Машина в хорошем состоянии, не требует никаких вложений. Продаю срочно! Машина в собственном железе и краске.