Kia Rio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 103 тыс. км

Цена: 295 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина 2009 г. куплена в 2010 март в салоне все чеки все есть. Коробка идеально. Кондиционер, стеклоподъемники-4, 2 подушки безопасности, электро регулировка. зеркал, регулировка руля, CD, USB, AUX. Салон чистый, Расход – 6 - 7 литров. Торг только у капота. За машиной следили. Машина в хорошем состоянии, не требует никаких вложений. Продаю срочно! Машина в собственном железе и краске.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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