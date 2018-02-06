Kia Rio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 103 тыс. км
Цена: 295 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина 2009 г. куплена в 2010 март в салоне все чеки все есть. Коробка идеально. Кондиционер, стеклоподъемники-4, 2 подушки безопасности, электро регулировка. зеркал, регулировка руля, CD, USB, AUX. Салон чистый, Расход – 6 - 7 литров. Торг только у капота. За машиной следили. Машина в хорошем состоянии, не требует никаких вложений. Продаю срочно! Машина в собственном железе и краске.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.