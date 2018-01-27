Kia Rio Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 50

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 20 тыс. км Цена: 620 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Серебряный Информация о владельце Город Аксай, Волгоградская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (863) 309-14-24

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.