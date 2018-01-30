Kia Rio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 19,7 тыс. км
Цена: 565 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Состояние нового автомобиля! Выпуск декабрь 2015 г., приобретена в январе 2016 г. Гарантия до января 2021 года. Один владелец, родной пробег, подтвержденный сервисной книжкой. Без запретов и ограничений. Вложений не требует, технически без нареканий. Салон был в чехлах, сидения как новые, не курили. Кондиционер, подушки безопасности, магнитола с USB и AUX, кожаный руль. Подогревы руля, сидений, зеркал, лобового стекла. Сигнализация с автозапуском, защита картера. Продажа только с переоформлением, автодилеров просьба не беспокоить.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.