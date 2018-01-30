Kia Rio Дата публикации: 30.01.18 Просмотров объявления: 35 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 19,7 тыс. км Цена: 565 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние нового автомобиля! Выпуск декабрь 2015 г., приобретена в январе 2016 г. Гарантия до января 2021 года. Один владелец, родной пробег, подтвержденный сервисной книжкой. Без запретов и ограничений. Вложений не требует, технически без нареканий. Салон был в чехлах, сидения как новые, не курили. Кондиционер, подушки безопасности, магнитола с USB и AUX, кожаный руль. Подогревы руля, сидений, зеркал, лобового стекла. Сигнализация с автозапуском, защита картера. Продажа только с переоформлением, автодилеров просьба не беспокоить.