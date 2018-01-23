Kia Rio Дата публикации: 23.01.18 Просмотров объявления: 38 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 147 тыс. км Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я хозяин,из минусов: нужно поменять задние колодки, а так по технической части вообще ничего не надо делать, состояние сел и поехал. Кузов на фото, есть конечно возрастные сколы, царапины, порог чутка мят. Два ключа, кожаный руль от Серато, сигнализация с обратной связью, ПТС оригинал, красивые чехлы из ЭКО кожи отдам в подарок, резина хорошая, обмен не предлагать, территориально нахожусь в Апшеронске. Два комплекта колёс, зима новая на штампах, лето на литье.