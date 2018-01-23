Kia Rio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 147 тыс. км

Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я хозяин,из минусов: нужно поменять задние колодки, а так по технической части вообще ничего не надо делать, состояние сел и поехал. Кузов на фото, есть конечно возрастные сколы, царапины, порог чутка мят. Два ключа, кожаный руль от Серато, сигнализация с обратной связью, ПТС оригинал, красивые чехлы из ЭКО кожи отдам в подарок, резина хорошая, обмен не предлагать, территориально нахожусь в Апшеронске. Два комплекта колёс, зима новая на штампах, лето на литье.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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