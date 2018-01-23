Kia Rio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 147 тыс. км
Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Я хозяин,из минусов: нужно поменять задние колодки, а так по технической части вообще ничего не надо делать, состояние сел и поехал. Кузов на фото, есть конечно возрастные сколы, царапины, порог чутка мят. Два ключа, кожаный руль от Серато, сигнализация с обратной связью, ПТС оригинал, красивые чехлы из ЭКО кожи отдам в подарок, резина хорошая, обмен не предлагать, территориально нахожусь в Апшеронске. Два комплекта колёс, зима новая на штампах, лето на литье.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.