Kia Rio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 499,999 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Коричневый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Владею авто ровно 2 года, за этот период ни разу не подвёл! Сразу о главных нюансах данного автомобиля: был не сильный удар в зад, бампер поменяли, заднюю полку вытянули. Движок у автомобиля заменен предыдущим хозяином по гарантии, пробег у движка на 50000 км меньше, документы имеются.
В остальном, я 2- ой хозяин. Комплектация комфорт. Подогрев руля, сидений и зеркал, круиз контроль, магнитола с Bluetooth, поворотный свет, доводчики. Машина чипованная, катализатор удалён, пламегаситель установлен, кузов полностью шумоизолирован (кроме крыши), чехлы из экокожи! Подробнее по телефону. Торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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