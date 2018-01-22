Kia Rio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 499,999 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Коричневый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Владею авто ровно 2 года, за этот период ни разу не подвёл! Сразу о главных нюансах данного автомобиля: был не сильный удар в зад, бампер поменяли, заднюю полку вытянули. Движок у автомобиля заменен предыдущим хозяином по гарантии, пробег у движка на 50000 км меньше, документы имеются.
В остальном, я 2- ой хозяин. Комплектация комфорт. Подогрев руля, сидений и зеркал, круиз контроль, магнитола с Bluetooth, поворотный свет, доводчики. Машина чипованная, катализатор удалён, пламегаситель установлен, кузов полностью шумоизолирован (кроме крыши), чехлы из экокожи! Подробнее по телефону. Торг!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.