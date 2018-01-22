Kia Rio Дата публикации: 22.01.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 170 тыс. км Цена: 499,999 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Коричневый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Владею авто ровно 2 года, за этот период ни разу не подвёл! Сразу о главных нюансах данного автомобиля: был не сильный удар в зад, бампер поменяли, заднюю полку вытянули. Движок у автомобиля заменен предыдущим хозяином по гарантии, пробег у движка на 50000 км меньше, документы имеются.

В остальном, я 2- ой хозяин. Комплектация комфорт. Подогрев руля, сидений и зеркал, круиз контроль, магнитола с Bluetooth, поворотный свет, доводчики. Машина чипованная, катализатор удалён, пламегаситель установлен, кузов полностью шумоизолирован (кроме крыши), чехлы из экокожи! Подробнее по телефону. Торг!