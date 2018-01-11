Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 18 тыс. км
Цена: 700 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Продам Киа Рио не битая, не крашенная, одна хозяйка, ПТС оригинал, два комплекта ключей, то по регламенту.
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