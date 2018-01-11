Kia Rio Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 18 тыс. км Цена: 700 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам Киа Рио не битая, не крашенная, одна хозяйка, ПТС оригинал, два комплекта ключей, то по регламенту.