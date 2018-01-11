Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 18 тыс. км

Цена: 700 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам Киа Рио не битая, не крашенная, одна хозяйка, ПТС оригинал, два комплекта ключей, то по регламенту.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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