Kia Rio

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 107 тыс. км

Цена: 415 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-14-73

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Автомобиль полностью в заводском ЛКП.
Эксплуатировался в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы сможете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы сможете приобрести автомобиль в кредит, на выгодных условиях, без КАСКО. Ставка по кредиту от 13.9 %, заявка подается по двум документам (паспорт и права).
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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