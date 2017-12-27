Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 87 тыс. км
Цена: 484 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Автомобиль 2012 г. в, полностью в заводской краске, 123 лошади, ПТС оригинал. Только что сделано очередное ТО. Поменяны: тормозные колодки вкруг, масло в двигателе, масло в коробке передач, заменили полностью антифриз, воздушный фильтр двигателя, маслянный фильтр двигателя, фильтр салона. Богатая комплектация - Comfort. Вин дам по запросу. Обмена и рассрочки нет. Торг возле авто. Осмотр в Краснодаре по адресу - улица 40 лет Победы дом 115. Продажа от хозяина, машина зарегистрирована на меня.
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