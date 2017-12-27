Kia Rio Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 87 тыс. км Цена: 484 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль 2012 г. в, полностью в заводской краске, 123 лошади, ПТС оригинал. Только что сделано очередное ТО. Поменяны: тормозные колодки вкруг, масло в двигателе, масло в коробке передач, заменили полностью антифриз, воздушный фильтр двигателя, маслянный фильтр двигателя, фильтр салона. Богатая комплектация - Comfort. Вин дам по запросу. Обмена и рассрочки нет. Торг возле авто. Осмотр в Краснодаре по адресу - улица 40 лет Победы дом 115. Продажа от хозяина, машина зарегистрирована на меня.