Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 484 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль 2012 г. в, полностью в заводской краске, 123 лошади, ПТС оригинал. Только что сделано очередное ТО. Поменяны: тормозные колодки вкруг, масло в двигателе, масло в коробке передач, заменили полностью антифриз, воздушный фильтр двигателя, маслянный фильтр двигателя, фильтр салона. Богатая комплектация - Comfort. Вин дам по запросу. Обмена и рассрочки нет. Торг возле авто. Осмотр в Краснодаре по адресу - улица 40 лет Победы дом 115. Продажа от хозяина, машина зарегистрирована на меня.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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