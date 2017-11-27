Kia Picanto

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 30 тыс. км

Цена: 449 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Kia Picanto

Kia Picanto

Подержанная, пробег 74,384 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

418 тыс. руб.

Kia Picanto

Подержанная, пробег 101 тыс. км.
Краснодарский край, Джубга

235 тыс. руб.

Kia Picanto

Подержанная, пробег 70 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

450 тыс. руб.

Авто, похожие на Kia Picanto

Toyota Ractis

Подержанная, пробег 95 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

420 тыс. руб.

Chevrolet Spark

Подержанная, пробег 39 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

365 тыс. руб.

Opel Corsa

Подержанная, пробег 51 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

430 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале