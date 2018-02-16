Kia Optima
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 30 тыс. км
Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Kia Optima куплена в январе 2017 года, состояние нового автомобиля, пройдено второе ТО на 30000 км у официального дилера 22.12.2017 г. ПТС декабрь 2016.На гарантии до 2021г. Все чеки, сервисная книжка, 2 ключа Д/У на руках. Очень красивый цвет белый перламутр, есть всё для комфортной езды.
- Кожаный салон
- Интерьер с отделкой чёрным глянцем
- Электропривод водительского сиденья с памятью на 2 положения
- Двух зонный климат контроль (управление на руле)
- Обогрев передних сидений, зеркал, заднего стекла, руля
- Электро стекло подъёмники перед, зад
- Электропривод зеркал, складывание зеркал
- Датчики дождя, света
- Парктроник перед, зад
- Подрулевые лепестки переключения КПП
- Камера заднего вида с динамической разметкой
- Круиз контроль (управление на руле)
- Бортовой компьютер
- Цветной многофункциональный дисплей
- Система навигации
- Аудиосистема 6 динамиков AUX/USB/SD/Hands free, полноцветной ЖК монитор 7"
- Само затемняющееся зеркало заднего вида
- Светодиодные задние фонари
- Светодиодные противотуманные фары
- Светоодиодные ходовые огни
- Крепления ISOFIX
- Коврики салона, багажника
- Анти блокировочная система (ABS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP/ESC/DSC)
- Система помощи при старте на подъёме (HAC)
- Система распределения тормозных усилий (EBD/EBV)
Видеорегистратор и оригинальные тканевые чехлы хорошему покупателю в подарок.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.