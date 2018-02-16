Kia Optima Дата публикации: 16.02.18 Просмотров объявления: 81 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 30 тыс. км Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Kia Optima куплена в январе 2017 года, состояние нового автомобиля, пройдено второе ТО на 30000 км у официального дилера 22.12.2017 г. ПТС декабрь 2016.На гарантии до 2021г. Все чеки, сервисная книжка, 2 ключа Д/У на руках. Очень красивый цвет белый перламутр, есть всё для комфортной езды.

- Кожаный салон

- Интерьер с отделкой чёрным глянцем

- Электропривод водительского сиденья с памятью на 2 положения

- Двух зонный климат контроль (управление на руле)

- Обогрев передних сидений, зеркал, заднего стекла, руля

- Электро стекло подъёмники перед, зад

- Электропривод зеркал, складывание зеркал

- Датчики дождя, света

- Парктроник перед, зад

- Подрулевые лепестки переключения КПП

- Камера заднего вида с динамической разметкой

- Круиз контроль (управление на руле)

- Бортовой компьютер

- Цветной многофункциональный дисплей

- Система навигации

- Аудиосистема 6 динамиков AUX/USB/SD/Hands free, полноцветной ЖК монитор 7"

- Само затемняющееся зеркало заднего вида

- Светодиодные задние фонари

- Светодиодные противотуманные фары

- Светоодиодные ходовые огни

- Крепления ISOFIX

- Коврики салона, багажника

- Анти блокировочная система (ABS)

- Система электронного контроля устойчивости (ESP/ESC/DSC)

- Система помощи при старте на подъёме (HAC)

- Система распределения тормозных усилий (EBD/EBV)

Видеорегистратор и оригинальные тканевые чехлы хорошему покупателю в подарок.