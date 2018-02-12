Kia Optima

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 95 тыс. км

Цена: 799 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в идеальном состоянии. Не битый, не крашеный. Любые проверки. КПП и двигатель без нареканий. Недавно заменены передние стойки. Пробег реальный. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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