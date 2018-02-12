Kia Optima
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 95 тыс. км
Цена: 799 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в идеальном состоянии. Не битый, не крашеный. Любые проверки. КПП и двигатель без нареканий. Недавно заменены передние стойки. Пробег реальный. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.