Kia Optima Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 30 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 95 тыс. км Цена: 799 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в идеальном состоянии. Не битый, не крашеный. Любые проверки. КПП и двигатель без нареканий. Недавно заменены передние стойки. Пробег реальный. Торг.