Все работает, комплектация отличная, кондер/климат работает, хорошая музыка, салон чистый.

Имя: Алексей

Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2006

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