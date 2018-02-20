Kia Magentis
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 250,5 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Описание
Все работает, комплектация отличная, кондер/климат работает, хорошая музыка, салон чистый.
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