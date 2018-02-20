Kia Magentis

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 250,5 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Все работает, комплектация отличная, кондер/климат работает, хорошая музыка, салон чистый.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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