Kia Magentis

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 184 тыс. км

Цена: 185 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Вадим

Телефон:

Описание

Продам хорошую надёжную машина, без вложений сел и поехал, климат контроль , электро регулировка зеркал, коробка механика, просторный салон , сделана 4 месяца назад вся ходовая не где не стучит не гримит , хорошая резина, без обмена, торг у капота минимальный, в семье два года, ПТС оригинал.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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