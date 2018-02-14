Kia Magentis Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 184 тыс. км Цена: 185 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Описание

Продам хорошую надёжную машина, без вложений сел и поехал, климат контроль , электро регулировка зеркал, коробка механика, просторный салон , сделана 4 месяца назад вся ходовая не где не стучит не гримит , хорошая резина, без обмена, торг у капота минимальный, в семье два года, ПТС оригинал.