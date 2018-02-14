Kia Magentis
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 184 тыс. км
Цена: 185 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вадим
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Описание
Продам хорошую надёжную машина, без вложений сел и поехал, климат контроль , электро регулировка зеркал, коробка механика, просторный салон , сделана 4 месяца назад вся ходовая не где не стучит не гримит , хорошая резина, без обмена, торг у капота минимальный, в семье два года, ПТС оригинал.
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