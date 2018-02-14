Kia Magentis

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 270 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в идеальном состоянии ни одна деталь не крашена. Без ДТП. третий хозяин. Стоит газовое оборудование, устанавливали у официалов за 40 000 руб. Техосмотр на газ пройден и узаконен в ПТС. Очень экономичный автомобиль. Двигатель в идеале. Летом был поставлен новый генератор. Вложений не требует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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