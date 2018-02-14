Kia Magentis Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 40 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 150 тыс. км Цена: 270 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в идеальном состоянии ни одна деталь не крашена. Без ДТП. третий хозяин. Стоит газовое оборудование, устанавливали у официалов за 40 000 руб. Техосмотр на газ пройден и узаконен в ПТС. Очень экономичный автомобиль. Двигатель в идеале. Летом был поставлен новый генератор. Вложений не требует.