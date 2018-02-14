Kia Magentis
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в идеальном состоянии ни одна деталь не крашена. Без ДТП. третий хозяин. Стоит газовое оборудование, устанавливали у официалов за 40 000 руб. Техосмотр на газ пройден и узаконен в ПТС. Очень экономичный автомобиль. Двигатель в идеале. Летом был поставлен новый генератор. Вложений не требует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.