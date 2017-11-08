Kia Magentis Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 140 тыс. км Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Динская, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии! Не битая, не крашенная. Вложений

не требует. Хорошая комплектация: ГУР, ABS, ESP, SRS-10 шт., климат-контроль, мультируль, FM /CD /MP-3 /USB /AUX, подогревы сидений, регулировка руля и сидений, эл. зеркала с подогревом, эл. стеклоподъёмники, партроники, противотуманки и т. д. Двигатель не троит, не дымит, масло не жрёт. Ходовая часть

в полном порядке. АКПП, кто знает не "убиваемая", вечная. Салон велюровый, чистенький, без дыр и не "курящий". Резина новая. Возможен обмен (правый руль и "дрова" не предлагать). Торг.