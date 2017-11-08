Kia Magentis

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Динская, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии! Не битая, не крашенная. Вложений
не требует. Хорошая комплектация: ГУР, ABS, ESP, SRS-10 шт., климат-контроль, мультируль, FM /CD /MP-3 /USB /AUX, подогревы сидений, регулировка руля и сидений, эл. зеркала с подогревом, эл. стеклоподъёмники, партроники, противотуманки и т. д. Двигатель не троит, не дымит, масло не жрёт. Ходовая часть
в полном порядке. АКПП, кто знает не "убиваемая", вечная. Салон велюровый, чистенький, без дыр и не "курящий". Резина новая. Возможен обмен (правый руль и "дрова" не предлагать). Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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