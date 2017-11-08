Kia Magentis
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Динская, Краснодарский край
Имя: Владимир
Описание
Авто в отличном состоянии! Не битая, не крашенная. Вложений
не требует. Хорошая комплектация: ГУР, ABS, ESP, SRS-10 шт., климат-контроль, мультируль, FM /CD /MP-3 /USB /AUX, подогревы сидений, регулировка руля и сидений, эл. зеркала с подогревом, эл. стеклоподъёмники, партроники, противотуманки и т. д. Двигатель не троит, не дымит, масло не жрёт. Ходовая часть
в полном порядке. АКПП, кто знает не "убиваемая", вечная. Салон велюровый, чистенький, без дыр и не "курящий". Резина новая. Возможен обмен (правый руль и "дрова" не предлагать). Торг.
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