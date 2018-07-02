Kia Cerato

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 53 тыс. км

Цена: 814 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Приобретен в октябре 2015-го года у официального дилера.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях. . КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Kia Cerato

Kia Cerato

Подержанная, пробег 101,062 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

595 тыс. руб.

Kia Cerato

Подержанная, пробег 105,859 тыс. км.
Республика Дагестан, Аксай

545 тыс. руб.

Kia Cerato

Подержанная, пробег 187 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

210 тыс. руб.

Авто, похожие на Kia Cerato

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 16,2 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

720 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 8,252 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

750 тыс. руб.

Hyundai Elantra

Подержанная, пробег 81 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

715 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале