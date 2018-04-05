Kia Cerato

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 61,131 тыс. км

Цена: 720 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Kia Cerato

Kia Cerato

Подержанная, пробег 41,277 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

755 тыс. руб.

Kia Cerato

Подержанная, пробег 65,422 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

597 тыс. руб.

Kia Cerato

Подержанная, пробег 70 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

749 тыс. руб.

Авто, похожие на Kia Cerato

Kia Cerato

Подержанная, пробег 41,277 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

755 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 36,5 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

595 тыс. руб.

Kia Cerato

Подержанная, пробег 65,422 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

597 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале