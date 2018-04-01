Kia Cerato
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 749 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
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Описание
2.0! Состояние очень хорошее. Комплектация хорошая, не максимальная, резина новая, сигнализация. Обыкновенный автомат (6-ст). Куплена в 01.2015. Еще на гарантии. Торг.
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