Kia Cerato Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 70 тыс. км Цена: 749 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

2.0! Состояние очень хорошее. Комплектация хорошая, не максимальная, резина новая, сигнализация. Обыкновенный автомат (6-ст). Куплена в 01.2015. Еще на гарантии. Торг.