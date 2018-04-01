Kia Cerato

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 749 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

2.0! Состояние очень хорошее. Комплектация хорошая, не максимальная, резина новая, сигнализация. Обыкновенный автомат (6-ст). Куплена в 01.2015. Еще на гарантии. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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