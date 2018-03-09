Kia Cerato Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 149 тыс. км Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Эдуард Телефон:

Описание

Церато на отличном ходу, сел и поехал. Кондиционер, усилитель руля, стеклоподъемники, есть всё для комфортной езды.