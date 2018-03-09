Kia Cerato
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 149 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Эдуард
Телефон:
Описание
Церато на отличном ходу, сел и поехал. Кондиционер, усилитель руля, стеклоподъемники, есть всё для комфортной езды.
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