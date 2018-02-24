Kia Cerato

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 56 тыс. км

Цена: 644 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-14-73

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Эксплуатировался в Краснодарском крае.
Приобретен у официального дилера в 2013-м году.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Kia Cerato

Kia Cerato

Подержанная, пробег 79,4 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

725 тыс. руб.

Kia Cerato

Подержанная, пробег 41,277 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

755 тыс. руб.

Kia Cerato

Подержанная, пробег 65,422 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

597 тыс. руб.

Авто, похожие на Kia Cerato

Kia Rio

Подержанная, пробег 33 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 55,942 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

535 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 87 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

660 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале