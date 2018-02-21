Kia Cerato Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 38 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 180 тыс. км Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Дополнительно: Владение с 2012 года. Установлено сцепное устройство Bosal-VFM6744A (паспорт прилагается). к-т ГРМ заменён на 150 тыс. км.

За последний год также заменены:

-Передние и задние тормозные колодки.

-Заменено лобовое стекло, установленном с тонированной полосой.

-Заменены передние и задние амортизаторные стойки ( включая опоры и опорные подшипники).

-Выполнен ремонт рулевой рейки, заменена жидкость в ГУР, заменены обе рулевые тяги и наконечники.

-Заменены обе шаровые опоры.

-Заменён радиатор СО ДВС, включая охлаждающую жидкость.

-Крайнее ТО выполнено на 180 тыс.км.

-Заменены свечи зажигания и бронепровода.

-Установлен новый регулятор холостого хода.

-Замене к-т сцепления и масло в МКПП.

-Заменён верхний кислородный датчик.

-Установленная выпускная система 4-2-1, удалён катализатор, выполнена прошивка впрыска под EVRO2. Заменена прокладка клапанной крышки с уплотнителями свечных колодцев.

-Заменен топливный фильтр в баке. Выполнена шумоизоляция всех (5) дверей.

-Установлен регистратор перед/зад, с камерой заднего хода и контролем расстояния.

Также в комплекте штатный катализатор, автошины зима/лето.