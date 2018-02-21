Kia Cerato

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Дополнительно: Владение с 2012 года. Установлено сцепное устройство Bosal-VFM6744A (паспорт прилагается). к-т ГРМ заменён на 150 тыс. км.
За последний год также заменены:
-Передние и задние тормозные колодки.
-Заменено лобовое стекло, установленном с тонированной полосой.
-Заменены передние и задние амортизаторные стойки ( включая опоры и опорные подшипники).
-Выполнен ремонт рулевой рейки, заменена жидкость в ГУР, заменены обе рулевые тяги и наконечники.
-Заменены обе шаровые опоры.
-Заменён радиатор СО ДВС, включая охлаждающую жидкость.
-Крайнее ТО выполнено на 180 тыс.км.
-Заменены свечи зажигания и бронепровода.
-Установлен новый регулятор холостого хода.
-Замене к-т сцепления и масло в МКПП.
-Заменён верхний кислородный датчик.
-Установленная выпускная система 4-2-1, удалён катализатор, выполнена прошивка впрыска под EVRO2. Заменена прокладка клапанной крышки с уплотнителями свечных колодцев.
-Заменен топливный фильтр в баке. Выполнена шумоизоляция всех (5) дверей.
-Установлен регистратор перед/зад, с камерой заднего хода и контролем расстояния.
Также в комплекте штатный катализатор, автошины зима/лето.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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