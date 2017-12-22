Kia Cerato
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 19,5 тыс. км
Цена: 835 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Илья
Описание
Машина в отличном состоянии, в ДТП не участвовала, 100 % в заводской краске, бережная эксплуатация, в авто не курили, пробег реальный, один владелец (я), своевременное ТО у дилера, максимальная комплектация (без ключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, заводской ксенон, диодная оптика, подогрев всех сидений и руля, 2-зонный климат контроль, камеры переднего и заднего обзора, датчики парковки, круиз и много других полезных и приятных функций), два комплекта ковриков. Любые проверки за ваш счет. Звоните, все расскажу и покажу. Торг при осмотре.
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