Kia Cerato Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 19,5 тыс. км Цена: 835 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Илья Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, в ДТП не участвовала, 100 % в заводской краске, бережная эксплуатация, в авто не курили, пробег реальный, один владелец (я), своевременное ТО у дилера, максимальная комплектация (без ключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, заводской ксенон, диодная оптика, подогрев всех сидений и руля, 2-зонный климат контроль, камеры переднего и заднего обзора, датчики парковки, круиз и много других полезных и приятных функций), два комплекта ковриков. Любые проверки за ваш счет. Звоните, все расскажу и покажу. Торг при осмотре.