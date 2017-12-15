Kia Cerato Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 15

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 50,87 тыс. км Цена: 655 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Продается отличный автомобиль, не требующий никаких вложений. Куплен в салоне, один хозяин (девушка), не бит. Установлена сигнализация с автозапуском. Реальному покупателю торг. Два комплекта резины.