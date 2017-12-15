Kia Cerato

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 50,87 тыс. км

Цена: 655 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Продается отличный автомобиль, не требующий никаких вложений. Куплен в салоне, один хозяин (девушка), не бит. Установлена сигнализация с автозапуском. Реальному покупателю торг. Два комплекта резины.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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