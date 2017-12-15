Kia Cerato
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 50,87 тыс. км
Цена: 655 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
Продается отличный автомобиль, не требующий никаких вложений. Куплен в салоне, один хозяин (девушка), не бит. Установлена сигнализация с автозапуском. Реальному покупателю торг. Два комплекта резины.
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