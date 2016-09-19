Kia Cee'd

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 186 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 122 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Даниил

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: кожа

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Продаю Kia Ceed универсал в хорошем состоянии

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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