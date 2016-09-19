Kia Cee'd
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 186 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 122 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Даниил
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: кожа
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
Продаю Kia Ceed универсал в хорошем состоянии
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