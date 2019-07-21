Kia Cee'd
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Российский 1-й, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Омыватель фар
Охранная система
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Машина в нормальном состоянии, на ходу. Салон чистый, эксплуатировала девушка.
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