Машина в нормальном состоянии, на ходу. Салон чистый, эксплуатировала девушка.

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка положения руля: две плоскости

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Имя: Сергей

Цена: 330 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2008

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