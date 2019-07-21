Kia Cee'd

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Российский 1-й, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Омыватель фар

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Машина в нормальном состоянии, на ходу. Салон чистый, эксплуатировала девушка.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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