Kia Cee'd
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 65 тыс. км
Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1591 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет:
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Сюзанна
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Описание
Автомобиль куплен в салоне в конце ноября 2015. Обслуживался только у официального диллера. На гарантии. Служила семейной машиной, в салоне не курили, эксплуатировали аккуратно. Не битая, не крашеная, любые проверки. Дополнительно были поставены литые лиски и магнитола на базе андроид, а также камеры спереди и заднего вида и защита на двигатель. Отдам зимнюю резину с родными дисками
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