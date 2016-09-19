Kia Cee'd Дата публикации: 22.09.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 65 тыс. км Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1591 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Сюзанна Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Обогрев сидений Тонировка стёкол

Описание

Автомобиль куплен в салоне в конце ноября 2015. Обслуживался только у официального диллера. На гарантии. Служила семейной машиной, в салоне не курили, эксплуатировали аккуратно. Не битая, не крашеная, любые проверки. Дополнительно были поставены литые лиски и магнитола на базе андроид, а также камеры спереди и заднего вида и защита на двигатель. Отдам зимнюю резину с родными дисками