Kia Cee'd

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1591 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет:

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Сюзанна

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Обогрев сидений

Тонировка стёкол

Описание

Автомобиль куплен в салоне в конце ноября 2015. Обслуживался только у официального диллера. На гарантии. Служила семейной машиной, в салоне не курили, эксплуатировали аккуратно. Не битая, не крашеная, любые проверки. Дополнительно были поставены литые лиски и магнитола на базе андроид, а также камеры спереди и заднего вида и защита на двигатель. Отдам зимнюю резину с родными дисками

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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