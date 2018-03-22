Kia Cee'd
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 67 тыс. км
Цена: 740 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Антон
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Описание
Продаётся КИА Сид 2014 года куплена 26 декабря предмаксимальной комплектации, не битая, не крашеная, любые проверки, прибором ничего не снималось. Машина в отличном состоянии. Все заводское! Я 2 хозяин, не перекупщик. Есть все кроме панорамы и бесключевого доступа, установлена сигнализация с автозапуском.
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