Kia Cee'd

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 67 тыс. км

Цена: 740 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Антон

Телефон:

Описание

Продаётся КИА Сид 2014 года куплена 26 декабря предмаксимальной комплектации, не битая, не крашеная, любые проверки, прибором ничего не снималось. Машина в отличном состоянии. Все заводское! Я 2 хозяин, не перекупщик. Есть все кроме панорамы и бесключевого доступа, установлена сигнализация с автозапуском.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Kia Cee'd

Kia Cee'd

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

390 тыс. руб.

Kia Cee'd

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

455 тыс. руб.

Kia Cee'd

Подержанная, пробег 142 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

680 тыс. руб.

Авто, похожие на Kia Cee'd

Opel Astra GTC

Подержанная, пробег 96,523 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

625 тыс. руб.

Opel Astra GTC

Подержанная, пробег 71 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

580 тыс. руб.

Kia Cee'd

Подержанная, пробег 142 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

680 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале