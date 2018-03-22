Kia Cee'd Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 67 тыс. км Цена: 740 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Антон Телефон:

Описание

Продаётся КИА Сид 2014 года куплена 26 декабря предмаксимальной комплектации, не битая, не крашеная, любые проверки, прибором ничего не снималось. Машина в отличном состоянии. Все заводское! Я 2 хозяин, не перекупщик. Есть все кроме панорамы и бесключевого доступа, установлена сигнализация с автозапуском.