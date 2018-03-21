Kia Cee'd

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анастасия

Телефон:

Описание

Отличное техническое состояние. Новый аккумулятор Bosh (2015 г.). Своевременное ТО (сервисная книжка прилагается). Есть инструкция по эксплуатации авто. Машина полностью на ходу. Состояние салона идеальное, в машине не курили (пепельница и прикуриватель отсутствуют в комплектации). Есть парктроник (задний, 4 точки), сигнализация, защита картера двигателя. Сборка - Калининград. Мелкие дефекты кузова. Осмотр в будние дни после 19:00, выходные - по предварительному созвону. Собственник (единственный владелец). Перекупщиков прошу не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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