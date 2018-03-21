Kia Cee'd Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 100 тыс. км Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анастасия Телефон:

Описание

Отличное техническое состояние. Новый аккумулятор Bosh (2015 г.). Своевременное ТО (сервисная книжка прилагается). Есть инструкция по эксплуатации авто. Машина полностью на ходу. Состояние салона идеальное, в машине не курили (пепельница и прикуриватель отсутствуют в комплектации). Есть парктроник (задний, 4 точки), сигнализация, защита картера двигателя. Сборка - Калининград. Мелкие дефекты кузова. Осмотр в будние дни после 19:00, выходные - по предварительному созвону. Собственник (единственный владелец). Перекупщиков прошу не беспокоить.