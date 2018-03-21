Kia Cee'd
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анастасия
Описание
Отличное техническое состояние. Новый аккумулятор Bosh (2015 г.). Своевременное ТО (сервисная книжка прилагается). Есть инструкция по эксплуатации авто. Машина полностью на ходу. Состояние салона идеальное, в машине не курили (пепельница и прикуриватель отсутствуют в комплектации). Есть парктроник (задний, 4 точки), сигнализация, защита картера двигателя. Сборка - Калининград. Мелкие дефекты кузова. Осмотр в будние дни после 19:00, выходные - по предварительному созвону. Собственник (единственный владелец). Перекупщиков прошу не беспокоить.
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