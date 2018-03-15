Kia Cee'd
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 118 тыс. км
Цена: 545 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Станислав
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Описание
Сид в хорошем состоянии, ПТС оригинал, я третий хозяин, пробег оригинал, можно проверить, по состоянию видно, комплектация почти максимальная для механики, допом - камера заднего вида, навигация и тв. Так же, отдам дуги на крышу и зимнюю резину. Возможен обмен натру J или H, все вопросы по телефону, торг.
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