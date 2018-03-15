Kia Cee'd

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 118 тыс. км

Цена: 545 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Станислав

Телефон:

Описание

Сид в хорошем состоянии, ПТС оригинал, я третий хозяин, пробег оригинал, можно проверить, по состоянию видно, комплектация почти максимальная для механики, допом - камера заднего вида, навигация и тв. Так же, отдам дуги на крышу и зимнюю резину. Возможен обмен натру J или H, все вопросы по телефону, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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