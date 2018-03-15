Kia Cee'd Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 118 тыс. км Цена: 545 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Станислав Телефон:

Описание

Сид в хорошем состоянии, ПТС оригинал, я третий хозяин, пробег оригинал, можно проверить, по состоянию видно, комплектация почти максимальная для механики, допом - камера заднего вида, навигация и тв. Так же, отдам дуги на крышу и зимнюю резину. Возможен обмен натру J или H, все вопросы по телефону, торг.