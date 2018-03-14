Kia Cee'd

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: битая

Год выпуска: 2008

Пробег: 187 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Эдуард

Телефон:

Описание

Продам Kia Ceed, по кузову состояние удовлетворительное, у предыдущего хозяина было ДТП, задним ходом сбил столб, машину полностью красили, подушки на месте, при мне догнал авто, повреждения видно на фото, необходима замена переднего бампера и желательно капота, бампер уже куплен, новая зимняя резина, все работает, технически все хорошо, машина ездит каждый день, запретов, залогов и арестов нет. Собственник! Все вопросы по телефону! Без номеров!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Kia Cee'd

Kia Cee'd

Подержанная, пробег 89 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

485 тыс. руб.

Kia Cee'd

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

615 тыс. руб.

Kia Cee'd

Подержанная, пробег 173 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

345 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале