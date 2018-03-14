Kia Cee'd Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: битая Год выпуска: 2008 Пробег: 187 тыс. км Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Эдуард Телефон:

Описание

Продам Kia Ceed, по кузову состояние удовлетворительное, у предыдущего хозяина было ДТП, задним ходом сбил столб, машину полностью красили, подушки на месте, при мне догнал авто, повреждения видно на фото, необходима замена переднего бампера и желательно капота, бампер уже куплен, новая зимняя резина, все работает, технически все хорошо, машина ездит каждый день, запретов, залогов и арестов нет. Собственник! Все вопросы по телефону! Без номеров!