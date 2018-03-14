Kia Cee'd
Характеристики
Состояние: битая
Год выпуска: 2008
Пробег: 187 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Эдуард
Описание
Продам Kia Ceed, по кузову состояние удовлетворительное, у предыдущего хозяина было ДТП, задним ходом сбил столб, машину полностью красили, подушки на месте, при мне догнал авто, повреждения видно на фото, необходима замена переднего бампера и желательно капота, бампер уже куплен, новая зимняя резина, все работает, технически все хорошо, машина ездит каждый день, запретов, залогов и арестов нет. Собственник! Все вопросы по телефону! Без номеров!
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