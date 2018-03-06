Kia Cee'd Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 120 тыс. км Цена: 615 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Отличное состояние. За машиной ухаживал как за девушкой, даже лучше. Все менялось вовремя. Весь в родной краске 100%. Кондиционер, обогрев сидений, руля, стекл. Парктроник сигнализация, резина зима. Мультируль. Салон одет в красивые чехлы. Торг. Обмен на участок в пригороде Анапы. х. Красный, х. Просторный с моей доплатой. Просмотров много а по факту звонков нет.