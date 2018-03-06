Kia Cee'd
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 615 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Евгений
Описание
Отличное состояние. За машиной ухаживал как за девушкой, даже лучше. Все менялось вовремя. Весь в родной краске 100%. Кондиционер, обогрев сидений, руля, стекл. Парктроник сигнализация, резина зима. Мультируль. Салон одет в красивые чехлы. Торг. Обмен на участок в пригороде Анапы. х. Красный, х. Просторный с моей доплатой. Просмотров много а по факту звонков нет.
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