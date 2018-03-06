Kia Cee'd

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 615 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Отличное состояние. За машиной ухаживал как за девушкой, даже лучше. Все менялось вовремя. Весь в родной краске 100%. Кондиционер, обогрев сидений, руля, стекл. Парктроник сигнализация, резина зима. Мультируль. Салон одет в красивые чехлы. Торг. Обмен на участок в пригороде Анапы. х. Красный, х. Просторный с моей доплатой. Просмотров много а по факту звонков нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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