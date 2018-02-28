Kia Cee'd Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 173 тыс. км Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль немецкой сборки, хорошее техническое состояние, всё менялось по графику, небольшой торг, по всем вопросам отвечу по телефону.