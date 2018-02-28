Kia Cee'd
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 173 тыс. км
Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Автомобиль немецкой сборки, хорошее техническое состояние, всё менялось по графику, небольшой торг, по всем вопросам отвечу по телефону.
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