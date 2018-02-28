Kia Cee'd

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 173 тыс. км

Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль немецкой сборки, хорошее техническое состояние, всё менялось по графику, небольшой торг, по всем вопросам отвечу по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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