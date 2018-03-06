Kia Cee'd

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Продам КИА Сид 2011 года, пробег 115000 км, автомат, в полной комплектации, состояние отличное, все работает без нареканий, салон чистый, машина ухоженная, без вложений, сел и поехал, резина новая, цена 480000 рублей, торг возможен у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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