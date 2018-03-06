Kia Cee'd
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Николай
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Описание
Продам КИА Сид 2011 года, пробег 115000 км, автомат, в полной комплектации, состояние отличное, все работает без нареканий, салон чистый, машина ухоженная, без вложений, сел и поехал, резина новая, цена 480000 рублей, торг возможен у капота.
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