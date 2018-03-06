Kia Cee'd Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 115 тыс. км Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Продам КИА Сид 2011 года, пробег 115000 км, автомат, в полной комплектации, состояние отличное, все работает без нареканий, салон чистый, машина ухоженная, без вложений, сел и поехал, резина новая, цена 480000 рублей, торг возможен у капота.