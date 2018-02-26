Kia Cee'd Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 115 тыс. км Цена: 505 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Комплектация престиж: климат; мультируль; мультимедиа; парктроники; автозапуск. Кузов весь в оригинальной, заводской краске. 100%. Обмен не интересует! Торг приветствуется.