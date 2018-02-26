Kia Cee'd
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 505 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Комплектация престиж: климат; мультируль; мультимедиа; парктроники; автозапуск. Кузов весь в оригинальной, заводской краске. 100%. Обмен не интересует! Торг приветствуется.
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