Kia Cee'd Дата публикации: 26.02.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 93 тыс. км Цена: 615 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, ПТС оригинал с 2014 года в одних руках, технически вся обслужена и ни каких вложений не требует, все работает идеально автомат переключает плавно (была замена масла на 60 тыс км), по ходовой нет ни единого скрипа,мотор работает еле слышно,богатая комплектация круиз контроль,подогрев руля и сидений, Bluetooth, AUX, USB и т. д., литые диски R16 уже на свежей зимней резине и так же есть комплект почти новых летних шин Goodyear,сервисная книга до 46 тыс км.