Kia Cee'd
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 93 тыс. км
Цена: 615 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, ПТС оригинал с 2014 года в одних руках, технически вся обслужена и ни каких вложений не требует, все работает идеально автомат переключает плавно (была замена масла на 60 тыс км), по ходовой нет ни единого скрипа,мотор работает еле слышно,богатая комплектация круиз контроль,подогрев руля и сидений, Bluetooth, AUX, USB и т. д., литые диски R16 уже на свежей зимней резине и так же есть комплект почти новых летних шин Goodyear,сервисная книга до 46 тыс км.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.