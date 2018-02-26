Kia Cee'd

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 93 тыс. км

Цена: 615 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, ПТС оригинал с 2014 года в одних руках, технически вся обслужена и ни каких вложений не требует, все работает идеально автомат переключает плавно (была замена масла на 60 тыс км), по ходовой нет ни единого скрипа,мотор работает еле слышно,богатая комплектация круиз контроль,подогрев руля и сидений, Bluetooth, AUX, USB и т. д., литые диски R16 уже на свежей зимней резине и так же есть комплект почти новых летних шин Goodyear,сервисная книга до 46 тыс км.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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