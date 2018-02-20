Kia Cee'd

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 540 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии, не бит, некрашен, все расходники менялись вовремя,все вопросы по телефону, перекупов не беспокоить. Незначительный торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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