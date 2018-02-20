Kia Cee'd
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 540 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в отличном состоянии, не бит, некрашен, все расходники менялись вовремя,все вопросы по телефону, перекупов не беспокоить. Незначительный торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.