Kia Cee'd Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 51 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 115 тыс. км Цена: 540 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии, не бит, некрашен, все расходники менялись вовремя,все вопросы по телефону, перекупов не беспокоить. Незначительный торг у капота.