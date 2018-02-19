Kia Cee'd
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 49 тыс. км
Цена: 765 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Пред-максимальная комплектация, куплена у оф. дилера в Краснодаре, авто на гарантии.
Цвет редкий, белый-перламутр. Ездила женщина, работа-дом. Из опций: подогрев руля,электро-складывание боковых зеркал+подсветка их при открывании,литьё R16, климат двух-зонный, камера заднего вида, парктроник задний, мультируль, громкая связь, Bluetooth, круиз-контроль, ПТФ, линзованная оптика+светодиодные ходовые огни (реснички) и задние светодиодные фары. За машину не стыдно, торг символический.
Цену машине знаю.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.