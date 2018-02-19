Kia Cee'd

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 49 тыс. км

Цена: 765 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Пред-максимальная комплектация, куплена у оф. дилера в Краснодаре, авто на гарантии.
Цвет редкий, белый-перламутр. Ездила женщина, работа-дом. Из опций: подогрев руля,электро-складывание боковых зеркал+подсветка их при открывании,литьё R16, климат двух-зонный, камера заднего вида, парктроник задний, мультируль, громкая связь, Bluetooth, круиз-контроль, ПТФ, линзованная оптика+светодиодные ходовые огни (реснички) и задние светодиодные фары. За машину не стыдно, торг символический.
Цену машине знаю.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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