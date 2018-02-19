Kia Cee'd Дата публикации: 19.02.18 Просмотров объявления: 67 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 49 тыс. км Цена: 765 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Пред-максимальная комплектация, куплена у оф. дилера в Краснодаре, авто на гарантии.

Цвет редкий, белый-перламутр. Ездила женщина, работа-дом. Из опций: подогрев руля,электро-складывание боковых зеркал+подсветка их при открывании,литьё R16, климат двух-зонный, камера заднего вида, парктроник задний, мультируль, громкая связь, Bluetooth, круиз-контроль, ПТФ, линзованная оптика+светодиодные ходовые огни (реснички) и задние светодиодные фары. За машину не стыдно, торг символический.

Цену машине знаю.