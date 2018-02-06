Kia Cee'd Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 39 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 55 тыс. км Цена: 840 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Дилерский. Последний ресталинг. Приобретали в А/С 'Юг- Авто' 01.2016 г. на гарантии до 12.2020 г. К автомобилю относились очень бережно, в салоне никогда не курили, ездили аккуратно и без ДТП. Комплектация - парковочные датчики, литые диски на 16" , mp3. usb. , многофункциональное рулевое колесо с отделкой из кожи, 2-зонный климат- контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха.

Громкая связь, подогрев всех сидений и руля, 10 подушек безопасности, курсовая и т. д. Состояние нового авто! Не бита (вмятины и царапины также отсутствуют). ПТС - оригинал, с одной записью!