Kia Cee'd
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 89 тыс. км
Цена: 449 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличное состояние. ПТС оригинал. Новая резина Мишлен. Максимальная комплектация: ABS, ESP, ГУР, MP3, AUX, USP, климат контроль двухзонный, электростеклоподъемники все, электро привод и подогрев зеркал и сидений, бортовой компьютер. Чистый салон. Торг.
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