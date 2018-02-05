Kia Cee'd Дата публикации: 5.02.18 Просмотров объявления: 23 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 79,5 тыс. км Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль без ДТП, нет ни одной крашенной детали, красился , только, передний бампер, лобовое стекло без сколов и трещин, капот в бронепленке , полностью обслужена,по кузову, ходовой, коробке, мотору - а/м безупречный, резина YOKOHAMA - износ 15%. находиться в Краснодаре, второй хозяин в ПТС, в салоне не курили, все узлы и агрегаты в полном порядке, сидения в чехлах, Эксплуатация щадящая - ребенка в садик, дом, работа. Учет и эксплуатация - Краснодар. Продажа от собственника. Торг уместен, но только рядом с авто, салоны, стоянки, коммерсанты - мимо.