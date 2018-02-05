Kia Cee'd

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 79,5 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль без ДТП, нет ни одной крашенной детали, красился , только, передний бампер, лобовое стекло без сколов и трещин, капот в бронепленке , полностью обслужена,по кузову, ходовой, коробке, мотору - а/м безупречный, резина YOKOHAMA - износ 15%. находиться в Краснодаре, второй хозяин в ПТС, в салоне не курили, все узлы и агрегаты в полном порядке, сидения в чехлах, Эксплуатация щадящая - ребенка в садик, дом, работа. Учет и эксплуатация - Краснодар. Продажа от собственника. Торг уместен, но только рядом с авто, салоны, стоянки, коммерсанты - мимо.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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