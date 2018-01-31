Kia Cee'd Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 34 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 119 тыс. км Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии. Не битая, не крашенная, лично проверял прибором. Комплектация: двухзонный климат-контроль, мультируль, 10 подушек безопасности, электроскладывание зеркал с подогревом и т. д. Торг.