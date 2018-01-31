Kia Cee'd

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 119 тыс. км

Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии. Не битая, не крашенная, лично проверял прибором. Комплектация: двухзонный климат-контроль, мультируль, 10 подушек безопасности, электроскладывание зеркал с подогревом и т. д. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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