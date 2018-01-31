Kia Cee'd
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 119 тыс. км
Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии. Не битая, не крашенная, лично проверял прибором. Комплектация: двухзонный климат-контроль, мультируль, 10 подушек безопасности, электроскладывание зеркал с подогревом и т. д. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.