Kia Cee'd

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я 4 хозяин. Авто в отличном состоянии. Звоните. Все расскажу. Сигнализация с автозапуском. Чистый салон . Ездила девушка. Возможна продажа с госномером.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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