Kia Cee'd
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Я 4 хозяин. Авто в отличном состоянии. Звоните. Все расскажу. Сигнализация с автозапуском. Чистый салон . Ездила девушка. Возможна продажа с госномером.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.