Kia Cee'd

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 128 тыс. км

Цена: 385 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Станислав

Телефон:

Описание

Авто в хорошем техническом состоянии. Есть недочеты по кузову. Салон кожа. 16 диски. Сейчас на липучке. Есть комплект летней резины. Хозяин. Все вопросы по телефону. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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