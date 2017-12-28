Kia Cee'd
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 128 тыс. км
Цена: 385 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Станислав
Телефон:
Описание
Авто в хорошем техническом состоянии. Есть недочеты по кузову. Салон кожа. 16 диски. Сейчас на липучке. Есть комплект летней резины. Хозяин. Все вопросы по телефону. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter