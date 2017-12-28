Kia Cee'd Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 128 тыс. км Цена: 385 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Станислав Телефон:

Описание

Авто в хорошем техническом состоянии. Есть недочеты по кузову. Салон кожа. 16 диски. Сейчас на липучке. Есть комплект летней резины. Хозяин. Все вопросы по телефону. Торг.