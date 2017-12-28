Kia Cee'd Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 104 тыс. км Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Синий Информация о владельце Город: Абинск, Краснодарский край Имя: Василий Телефон:

Описание

Подогрев руля, передних сидений, электропривод зеркал, климат- контроль, тонировка задних стекол, датчики света и дождя, поворотный свет, круиз- контроль, мультируль. Салон в хорошем состоянии. Расходники заменены. Имеются соответствующие отметки в сервисной книжке. Сервисная книжка на руках. Срочно. Такая цена будет 5 дней.