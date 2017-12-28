Kia Cee'd
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 104 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Абинск, Краснодарский край
Имя: Василий
Телефон:
Описание
Подогрев руля, передних сидений, электропривод зеркал, климат- контроль, тонировка задних стекол, датчики света и дождя, поворотный свет, круиз- контроль, мультируль. Салон в хорошем состоянии. Расходники заменены. Имеются соответствующие отметки в сервисной книжке. Сервисная книжка на руках. Срочно. Такая цена будет 5 дней.
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