Kia Cee'd

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 104 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Абинск, Краснодарский край

Имя: Василий

Телефон:

Описание

Подогрев руля, передних сидений, электропривод зеркал, климат- контроль, тонировка задних стекол, датчики света и дождя, поворотный свет, круиз- контроль, мультируль. Салон в хорошем состоянии. Расходники заменены. Имеются соответствующие отметки в сервисной книжке. Сервисная книжка на руках. Срочно. Такая цена будет 5 дней.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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