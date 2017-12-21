Kia Cee'd

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 152 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет:

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: тимур

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии , в ДТП не участвовала битая не была !!!в одних руках , полное сервисное обслуживание даже после гарантий , есть все отметки в сервисной книжке . Резина зима в отличном состоянии , лето к сожалении нет !!! 2 ключа ПТС оригинал .Торг. если не дозвонитесь , звоните еще раз со связью проблемы

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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