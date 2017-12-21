Kia Cee'd Дата публикации: 7.01.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 152 тыс. км Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Информация о владельце Город: Ейск, Краснодарский край Имя: тимур Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии , в ДТП не участвовала битая не была !!!в одних руках , полное сервисное обслуживание даже после гарантий , есть все отметки в сервисной книжке . Резина зима в отличном состоянии , лето к сожалении нет !!! 2 ключа ПТС оригинал .Торг. если не дозвонитесь , звоните еще раз со связью проблемы