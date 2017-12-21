Kia Cee'd
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 152 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет:
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: тимур
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии , в ДТП не участвовала битая не была !!!в одних руках , полное сервисное обслуживание даже после гарантий , есть все отметки в сервисной книжке . Резина зима в отличном состоянии , лето к сожалении нет !!! 2 ключа ПТС оригинал .Торг. если не дозвонитесь , звоните еще раз со связью проблемы
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