Kia Cee'd

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 17 тыс. км

Цена: 945 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Состояние нового автомобиля, куплена в середине 2017 года, я один хозяин, сервисная книга, ТО у дилера, на гарантии, предмаксимальная комплектация.
Литые диски R-16, защита двигателя, противотуманные фары, сигнализация с автозапуском.
- двузонный климат;
- круиз контроль;
- подогрев рулевого колеса, подогрев передних сидений, подогрев лобового стекла в зоне стоянки, стеклоочистителей, дополнительный электрический отопитель салона, зеркала заднего вида с подогревом, подогрев форсунок стеклоомывателя;
- поворотный свет;
- подрулевые "лепестки" переключения передач, задние датчики парковки;
- аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod
входы;
- выбор режима работы электроусилителя руля
Flex Steer, не билась и не красилась 100%, торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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