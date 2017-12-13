Kia Cee'd
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 17 тыс. км
Цена: 945 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Состояние нового автомобиля, куплена в середине 2017 года, я один хозяин, сервисная книга, ТО у дилера, на гарантии, предмаксимальная комплектация.
Литые диски R-16, защита двигателя, противотуманные фары, сигнализация с автозапуском.
- двузонный климат;
- круиз контроль;
- подогрев рулевого колеса, подогрев передних сидений, подогрев лобового стекла в зоне стоянки, стеклоочистителей, дополнительный электрический отопитель салона, зеркала заднего вида с подогревом, подогрев форсунок стеклоомывателя;
- поворотный свет;
- подрулевые "лепестки" переключения передач, задние датчики парковки;
- аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod
входы;
- выбор режима работы электроусилителя руля
Flex Steer, не билась и не красилась 100%, торг уместен.
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