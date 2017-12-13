Kia Cee'd Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 17 тыс. км Цена: 945 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Состояние нового автомобиля, куплена в середине 2017 года, я один хозяин, сервисная книга, ТО у дилера, на гарантии, предмаксимальная комплектация.

Литые диски R-16, защита двигателя, противотуманные фары, сигнализация с автозапуском.

- двузонный климат;

- круиз контроль;

- подогрев рулевого колеса, подогрев передних сидений, подогрев лобового стекла в зоне стоянки, стеклоочистителей, дополнительный электрический отопитель салона, зеркала заднего вида с подогревом, подогрев форсунок стеклоомывателя;

- поворотный свет;

- подрулевые "лепестки" переключения передач, задние датчики парковки;

- аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod

входы;

- выбор режима работы электроусилителя руля

Flex Steer, не билась и не красилась 100%, торг уместен.