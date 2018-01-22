Kia Carnival

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 147 тыс. км

Цена: 585 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2900 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается автомобиль в хорошем техническом состоянии, с обслуженной топливной и двигательной системой, большой комфортный и экономичный авто на все случаи жизни. Торг. Рассмотрю варианты обмена на малолитражку.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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