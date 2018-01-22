Kia Carnival
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 147 тыс. км
Цена: 585 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2900 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продается автомобиль в хорошем техническом состоянии, с обслуженной топливной и двигательной системой, большой комфортный и экономичный авто на все случаи жизни. Торг. Рассмотрю варианты обмена на малолитражку.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.