Kia Carnival Дата публикации: 22.01.18 Просмотров объявления: 45 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 147 тыс. км Цена: 585 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2900 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается автомобиль в хорошем техническом состоянии, с обслуженной топливной и двигательной системой, большой комфортный и экономичный авто на все случаи жизни. Торг. Рассмотрю варианты обмена на малолитражку.