Камаз 65115
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 2250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 6700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет:
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Описание
Молоковоз Цистерна пищевая нержавейка 9,7куб., 3 секции на шасси камаз-65115, 2014г.в., рестайл, двигатель cummins, кпп ZF, бочка чистая, хорошее рабочее состояние, осмотр Москва
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