Камаз 65115

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 2250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 6700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет:

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Молоковоз Цистерна пищевая нержавейка 9,7куб., 3 секции на шасси камаз-65115, 2014г.в., рестайл, двигатель cummins, кпп ZF, бочка чистая, хорошее рабочее состояние, осмотр Москва

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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