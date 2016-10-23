Молоковоз Цистерна пищевая нержавейка 9,7куб., 3 секции на шасси камаз-65115, 2014г.в., рестайл, двигатель cummins, кпп ZF, бочка чистая, хорошее рабочее состояние, осмотр Москва

Имя: Алексей

Цена: 2250 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2014

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